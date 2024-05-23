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7:30, 23 мая 2024 года В Орле снова пройдет акция "Экосбор" Жителям города предлагают избавиться от вторсырья и помочь детям с ОВЗ.





25 мая в Орле вновь пройдет традиционная акция по сбору вторсырья "Экосбор". Пункты приема будут открыты во всех районах города, а также в микрорайонах Болховский и Наугорский.



Жителям города предлагают избавиться от макулатуры, ПЭТ-бутылок, пластика с маркировкой 02hpde, алюминиевых банок, упаковочных пленок ПВД, фасовочных пакетов из магазинов, пакетов-маек.



Вырученные деньги пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.



Время работы пунктов приема:



• Северный район, ул. Маринченко, 7 (пункт приема вторсырья "Экоточка") — с 11:30 до 12:30;

• Микрорайон Болховский, ул. Графа Киселева, 3 — с 11:15 до 12:15;

• Микрорайон Наугорский, ул. Приборостроительная, 45 (стадион Аршавина) — с 12:00 до 13:00;

• Советский район, ул. Октябрьская (рядом с памятником жертвам радиационных катастроф) — с 11:00 до 12:00;

• Железнодорожный район, сквер "Юность" — с 12:00 до 13:00;

• Заводской район, микрорайон Зареченский, ул. Бульвар Молодежи, 6 (напротив магазина "Оптовичок") — с 11:45 до 12:45;

• Заводской район, Комсомольская площадь, ул. Комсомольская, 95 (рядом с главным корпусом ОГУ им. И.С. Тургенева) — с 11:30 до 12:30.





