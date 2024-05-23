Под Орлом погиб попавший под колеса пешеход

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12:06, 22 мая 2024 года
Под Орлом погиб попавший под колеса пешеходТрагедия случилась на трассе "Орел - Тамбов".
Фото: Госавтоинспекция
Вечером 21 мая на дороге Орел-Тамбов 40-летний водитель "Хенде" в районе 34-го километра наехал на 65-летнего пешехода. Он переходил проезжую часть по ходу движения автомобиля.
По информации управления Госавтоинспекции по Орловской области, мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой на месте.
Всего за последние сутки в регионе зафиксировали 20 ДТП, в которых пострадали семь человек, один из которых погиб.
Сергей Силаев
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