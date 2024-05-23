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11:55, 22 мая 2024 года В Орловской области обсудили меры поддержки бойцов СВО Глава региона встретился с руководителем филиала фонда "Защитники Отечества".



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков обсудил меры поддержки участников специальной военной операции с главой регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Ольгой Анисимовой и бойцом СВО с позывным "Артист".



По словам Ольги Анисимовой, за год работы филиала поступило более 1,5 тысячи обращений, 80% из которых уже решены. Ключевая задача – выдача удостоверений ветерана боевых действий. С помощью сотрудников филиала выдано 90 ветеранских удостоверений.



Глава региона акцентировал внимание на том, чтобы оказывать содействие бойцам ЧВК, участвовавшим в СВО. За последний год бойцам ЧВК выдали восемь удостоверений ветерана боевых действий.



– Нужно максимально взаимодействовать с ребятами из ЧВК – они воевали, служили и достойны признания. Необходимо по максимуму привлекать военную прокуратуру, Министерство обороны РФ, военный комиссариат к этой работе через обращения, - отметил Андрей Клычков.





Сергей Силаев



