В Орловской области обсудили меры поддержки бойцов СВО

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11:55, 22 мая 2024 года
В Орловской области обсудили меры поддержки бойцов СВОГлава региона встретился с руководителем филиала фонда "Защитники Отечества".
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Губернатор Орловской области Андрей Клычков обсудил меры поддержки участников специальной военной операции с главой регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Ольгой Анисимовой и бойцом СВО с позывным "Артист".
По словам Ольги Анисимовой, за год работы филиала поступило более 1,5 тысячи обращений, 80% из которых уже решены. Ключевая задача – выдача удостоверений ветерана боевых действий. С помощью сотрудников филиала выдано 90 ветеранских удостоверений.
Глава региона акцентировал внимание на том, чтобы оказывать содействие бойцам ЧВК, участвовавшим в СВО. За последний год бойцам ЧВК выдали восемь удостоверений ветерана боевых действий.
– Нужно максимально взаимодействовать с ребятами из ЧВК – они воевали, служили и достойны признания. Необходимо по максимуму привлекать военную прокуратуру, Министерство обороны РФ, военный комиссариат к этой работе через обращения, - отметил Андрей Клычков.
Сергей Силаев