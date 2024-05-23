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8:00, 23 мая 2024 года Орловцы могут повысить шахматный разряд Квалификационные турниры стартуют в конце мая.



Фото: "Вести-Орел"

В шахматно-шашечной школе Орла с 28 мая стартуют контрольные турниры. Победители смогут повысить разряд, партии пройдут с классическим контролем времени.



С 28 по 31 мая поединки проведут спортсмены без разряда, в день запланировано по две игры. Контроль - 45 минут.



10-11, 13-14 июня за доску сядут обладатели третьего юношеского разряда. Контроль времени - 60 минут, две партии в день.



С 3 по 7 июня сильнейших выявят среди обладателей второго и первого юношеского разряда, две партии в день, 60 минут.



3-7, 10-11, 13-14 июня сыграют спортсмены, обладающие третьим и вторым взрослым разрядом. Одна партия в день, контроль - 60 минут +30 секунд.



Соревнования пройдут по адресу: Орел, Пролетарская гора, 7. Старт в 10.00. В турниры допускаются все желающие, с собой нужно иметь блокнот для записи партий.





Сергей Силаев



