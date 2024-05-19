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17:00, 19 мая 2024 года Почти 400 орловцев пострадали от укусов клещей Новых случаев болезни Лайма не выявлено.





С начала сезона активности клещей в Орловской области к медикам с укусами этих паукообразных обратились 393 человека, в том числе 131 ребенок.



Болезнь Лайма, он же иксодовый клещевой боррелиоз, подтвердилась у пяти взрослых. Его возбудители нашли в 15,2% снятых с орловцев клещей.



В этом году от клещей обработают 360 гектаров общественных территорий.





