Казаки подарили икону орловскому храму

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16:00, 19 мая 2024 года
Казаки подарили икону орловскому храмуСвятыню вручили в торжественной обстановке.
Фото: храм святого благоверного князя Александра Невского города Орла
Храм святого Александра Невского в 909 квартале Орла получил в дар икону своего небесного покровителя. Подарок по случаю Пасхи сделало казачье общество. Икону освятил иерей Сергий Капустин.
После богослужения войсковой старшина побеседовал с воспитанниками воскресной школы об истории и традициях казачества, познакомил ребят с образцами оружия, сообщили в Орловской митрополии.
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