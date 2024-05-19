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10:58, 19 мая 2024 года На Орловщине с начала года родились полторы тысячи малышей На свет появилось больше мальчиков, чем девочек.





В январе – апреле 2024 года в Орловской области родились 1510 детей. Такие данные приводит региональное управление ЗАГС. За четыре месяца на свет появились 807 мальчиков и 703 девочки.



Первым в семье зарегистрирован 581 ребенок, вторыми – 527 детей, третьими и последующими – 402.





