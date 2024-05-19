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11:45, 19 мая 2024 года Школьники из Орла и Залегощи победили в региональном этапе "Зарницы" Всего участие приняли порядка 200 детей.



Фото: "Движение первых"

17 мая в центре "Елочка" прошел региональный этап военно-патриотической игры "Зарницы 2.0". В нем приняли около 200 детей в возрасте от 11 до 17 лет. Как сообщает региональный информационный портал, победителем в старшей группе стала школа №11 города Орла, в средней – Залегощенская школа №1.



Лучшие представители своих возрастных групп поучаствуют в окружном этапе игры в Туле.



В программу "Зарницы" включили строевой смотр, мастер-класс по тактической медицине, инженерно-саперное дело, огневую подготовку; основы управления и противодействия БПЛА, пейнтбол и многое другое.





