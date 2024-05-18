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16:55, 18 мая 2024 года В Орле завершилась спартакиада МЧС по мини-футболу В турнире поучаствовало восемь команд.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Спартакиада МЧС России среди территориальных органов федеральных округов по мини-футболу подошла к концу. Участие приняли команды из нескольких регионов.



Третье место занял Приволжский федеральный округ, второе – Сибирский, а победителем стал Северо-Западный федеральный округ. Победителям вручили памятные кубки и медали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



– Уверен, что у команд останутся только хорошие воспоминания об Орловском крае! Все спортсмены показали хороший уровень подготовки, эмоциональную игру и волю к победе, - отметил временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Орловской области Евгений Тугбаев.





Сергей Силаев



