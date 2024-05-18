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17:50, 18 мая 2024 года

В Орловской области завершились сельские игры

Свои силы попробовали почти 1000 жителей региона.

Фото: газета "Наше время"

Праздник стал частью проекта "Большие семейные выходные". Среди главных участников состязаний – сельские спортивные семьи.

Зрители понаблюдали за состязаниями дояров, механизаторов и косарей, соревнованиями в силовых видах спорта, беговых эстафетах, волейболе, настольном теннисе и других видах спорта. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Зрелищными были соревнования механизаторов: трактористы пытались взять груз, не потерять его на дистанции и довезти до финиша, демонстрируя филигранную технику управления машиной.

Для гостей работала фотозона в виде телеги, на фудкорте представили продукцию местных производителей.


Сергей Силаев
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