Главная » Новости



17:50, 18 мая 2024 года В Орловской области завершились сельские игры Свои силы попробовали почти 1000 жителей региона.



Фото: газета "Наше время"

Праздник стал частью проекта "Большие семейные выходные". Среди главных участников состязаний – сельские спортивные семьи.



Зрители понаблюдали за состязаниями дояров, механизаторов и косарей, соревнованиями в силовых видах спорта, беговых эстафетах, волейболе, настольном теннисе и других видах спорта. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.



Зрелищными были соревнования механизаторов: трактористы пытались взять груз, не потерять его на дистанции и довезти до финиша, демонстрируя филигранную технику управления машиной.



Для гостей работала фотозона в виде телеги, на фудкорте представили продукцию местных производителей.





Сергей Силаев



