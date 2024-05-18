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15:45, 18 мая 2024 года Под Орлом водитель ВАЗа въехал в столб Машина разбилась, пострадали люди.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Авария случилась на въезде в областной центр 17 мая. Водитель ехал в Орел со стороны Москвы и не справился с управлением, в результате чего влетел в столб.



По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, 19-летнего водителя и пассажира госпитализировали. Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась.





Сергей Силаев



