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12:00, 18 мая 2024 года

Семья Лузяниных из Орловской области стала лауреатом всероссийского конкурса

Творческое состязание называется "Семья мастеровая".



Семья Лузяниных, проживающая в деревне Распопова под Орлом, стала лауреатом первой степени всероссийского конкурса "Семья мастеровая". Орловцы занимаются гончарным делом. За создание чернолощеной керамики отвечает глава семьи, ему помогают супруга и сын.

Мы православные, решили, что сделаем ему Пасхи. Православный день называлась наша работа, - поделилась мастер по керамике Ольга Лузянина.

В номинации "Наставник" победу одержала Орловская школа искусств и ремесел. Преподаватели четырех мастерских вышивки, ткачества, кружевоплетения и резьбы по дереву объединились вместе с детьми и потрудились над конкурсной работой.

Это работа называется "Древо ремесел". Оно олицетворяет передачу традиций из поколения в поколение, - рассказывает ученица Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел Арина Елисеева.


Екатерина Габова
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