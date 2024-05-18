В Орловской области стартовали сельские игры

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11:25, 18 мая 2024 года
В Орловской области стартовали сельские игрыСоревнования проходят в Верховье.
Фото: Анастасия Тычинская
На центральном стадионе Верховья начались сельские игры. Мероприятие проходит в рамках Года семьи. В поселок съехались представители 24 районов области, всего в играх участвуют порядка 800 человек.
Пройдут соревнования по 11 видам спорта: армрестлинг, волейбол, соревнования дояров, соревнования косарей, соревнования механизаторов, перетягивание каната, соревнование спортивных семей, силовое троеборье, гиревой спорт, легкая атлетика, настольный теннис.
Сергей Силаев