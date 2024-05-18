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10:30, 18 мая 2024 года

Бойцы СВО получили "УАЗ" от орловской епархии

Груз сопроводили священники и советник губернатора.

Фото: Сергей Лежнев

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, отец Василий и отец Максим 17 мая доставили гуманитарный груз участникам СВО в район Авдеевки. Помимо "УАЗа Патриот", орловским танкистам передали автомобильную систему РЭБ для защиты от дронов.

Также бойцы получили газовую плиту, спальные мешки, генератор, бензопилу, еду и многое другое. От региона военные получили квадрокоптер.

Общими усилиями епархии, прихожан орловских храмов мы снова сделали большое дело – помогли нашим защитникам приблизить Победу, остановить атаки врага. Благодарю Владыку Тихона, отца Василия, отца Максима за неустанную помощь фронту, - написал Лежнев в Telegram-канале.


Сергей Силаев
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