Груз сопроводили священники и советник губернатора.
Фото: Сергей Лежнев
Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, отец Василий и отец Максим 17 мая доставили гуманитарный груз участникам СВО в район Авдеевки. Помимо "УАЗа Патриот", орловским танкистам передали автомобильную систему РЭБ для защиты от дронов.
Также бойцы получили газовую плиту, спальные мешки, генератор, бензопилу, еду и многое другое. От региона военные получили квадрокоптер.
– Общими усилиями епархии, прихожан орловских храмов мы снова сделали большое дело – помогли нашим защитникам приблизить Победу, остановить атаки врага. Благодарю Владыку Тихона, отца Василия, отца Максима за неустанную помощь фронту, - написал Лежнев в Telegram-канале.