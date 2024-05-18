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10:00, 18 мая 2024 года
В Орле в честь погибшего бойца СВО открыли "Парту героя"Олег Глухов отдал свою жизнь, выполняя воинский долг.
Фото: администрация города Орла
В орловской школе №2 установили "Парту героя" в честь бойца СВО Олега Глухова, погибшего 1 января 2024 года на территории Украины.
Право открыть символ памяти предоставили родителям Олега. На церемонии также присутствовали его младшие брат и сестра.
На "Парте Героя" размещена фотография защитника и факты из его жизни. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
- Олег - настоящий герой! За время службы он показал себя как смелый воин. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, - сказали преподаватели школы.
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