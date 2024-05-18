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9:00, 18 мая 2024 года

Орловцам предложили разбить копилки

В регионе пройдет всероссийская акция.

Фото: архив

С 20 мая по 2 июня 2024 года жители региона поучаствуют во всероссийской акции "Монетная неделя". Сдать мелочь можно в 39 банках региона: в Орле, Мценске, Ливнах, Новосиле, Болхове, Залегощи, Малоархангельске, Дмитровске, Кромах, Змиевке, Верховье, Колпне, Глазуновке, Долгом и Нарышкино.

Как поясняют в пресс-службе орловского отделения Банка России, орловцы сдадут в банки накопившуюся мелочь и обменяют ее на крупные купюры, либо зачислят на счет без комиссии. Ограничения по сумме и количеству монет не предусмотрены. Орловцам просят заранее рассортировать монеты по номиналам.


Сергей Силаев
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