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20:00, 16 мая 2024 года

Орловец ответит перед судом за угрозы ножом

Вину 24-летний молодой человек не признал.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя поселка Нарышкино Урицкого района. Его обвиняют по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как установило следствие, обвиняемый в середине июля 2023 года был пьян и нарушал общественный порядок в одном из дворов Нарышкино. Полицейские и росгвардейцы попытались задержать дебошира, однако он начал угрожать ножом. В результате сотрудник Росгвардии применил табельное оружие, хулигана задержали, сообщает СУ СК РФ по Орловской области.

Обвиняемый вину не признал, а дело передано в суд.


Сергей Силаев
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