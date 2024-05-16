Орловец ответит перед судом за угрозы ножом

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя поселка Нарышкино Урицкого района. Его обвиняют по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Как установило следствие, обвиняемый в середине июля 2023 года был пьян и нарушал общественный порядок в одном из дворов Нарышкино. Полицейские и росгвардейцы попытались задержать дебошира, однако он начал угрожать ножом. В результате сотрудник Росгвардии применил табельное оружие, хулигана задержали, сообщает СУ СК РФ по Орловской области.
Обвиняемый вину не признал, а дело передано в суд.