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19:52, 16 мая 2024 года Андрей Клычков встретился с зампредом Совфеда Инной Святенко Делегация сенатором находится в Орловской области с рабочим визитом.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел рабочую встречу с заместителем председателя Совета Федерации Инной Святенко. Она прошла в здании областной администрации 16 мая.



Инна Святенко с сенаторами находится в регионе с двухдневным рабочим визитом в рамках проекта "Социальный маршрут. Мобильный сенатор". Парламентарии обсудят с руководством региона и жителями вопросы оказания соцподдержки населению, рассказали в пресс-службе облправительства.



В поездке участвуют члены комитета по социальной политике и сенаторы от регионов, в том числе Вадим Соколов.





Сергей Силаев



