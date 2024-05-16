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10:30, 16 мая 2024 года Больше 70 человек поучаствовали в спортивно-патриотической игре под Орлом Ее организовало "Движение первых".







15 мая в Вязках прошла спортивно-патриотическая игра "Отважный. Сильный. Первый". Она открылась показательными выступлениями воспитанников конной школы.



На соревнования приехали участники из семи районов. Всего задействовали 12 команд по шесть человек. Они приняли участие в эстафете и мастер-классах, лазертаге.



Также были организованы экскурсии по конному двору, фотосессия и другие активности.



Организатором стало "Движение первых".





Татьяна Тимохина



