Больше 70 человек поучаствовали в спортивно-патриотической игре под Орлом

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10:30, 16 мая 2024 года
Больше 70 человек поучаствовали в спортивно-патриотической игре под ОрломЕе организовало "Движение первых".
15 мая в Вязках прошла спортивно-патриотическая игра "Отважный. Сильный. Первый". Она открылась показательными выступлениями воспитанников конной школы.
На соревнования приехали участники из семи районов. Всего задействовали 12 команд по шесть человек. Они приняли участие в эстафете и мастер-классах, лазертаге.
Также были организованы экскурсии по конному двору, фотосессия и другие активности.
Организатором стало "Движение первых".
Татьяна Тимохина
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