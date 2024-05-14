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20:30, 14 мая 2024 года Пляжи Орла готовят к летнему сезону Купаться можно будет в двух местах.



Фото: "Вести-Орел"

Два пляжа областного центра начали готовить к купальному сезону. В 2024 году отдыхать можно будет на Оке в районе Горпарка и на озере Светлая жизнь. Тему затронули 14 мая на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Орла.



– Проведено обследование акватории пляжа около Горпарка, на Светлой жизни водолазное обследование будет проведено уже завтра. Пробы воды взяты, их результаты будут известны после 20 мая, - сообщил начальник ОМЗ Максим Лобов.



До 1 июня на двух пляжах оборудуют зоны для детей, очистят уличные туалеты, заменят покрытия навесов. Помимо этого, на Светлой жизни разместится оборудование для маломобильных групп населения: навес от солнца, шатер, пляжные зонты, шезлонги.





Сергей Силаев



