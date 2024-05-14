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19:45, 14 мая 2024 года В Орле открыли сезон парусного спорта Погода внесла коррективы.







В 2024 году открытие парусного сезона в Орле состоялось в рамках фестиваля "Святой Георгий". На воду вышло большое количество юных орловцев.



Сначала участники фестиваля снарядили лодку, предварительно изучив порядок действий на практических занятиях. Начинающие яхтсмены наблюдали с берега, как опытные спортсмены готовились выйти на воду.



– Первое впечатление – ничего не знаю, мне все рассказывают. Немножко тревожно, но интересно, - отметила Иляна Соснова, начинающая яхтсменка.



Для Марии Грамматчиковой спортивный сезон уже начался. Девушка поучаствовала в "Весенних парусах Таганрога". В крупном соревновании поучаствовали более 400 человек, где Мария заняла восьмое место среди девушек.





Анастасия Дорохова



