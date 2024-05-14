Хор мальчиков и юношей "Орлята" отметил юбилей большим концертом
Ему исполнилось 25 лет.
Хор мальчиков и юношей "Орлята" отметил 25-летний юбилей большим концертом. За годы своего существования коллектив добился выступлений во всех крупных музыкальных мероприятиях Орловщины и регулярных представлений на лучших сценических площадках России.
Одним из последних крупных успехов коллектива стала премия "Артис-2023", которую коллектив завоевал на престижном конкурсе в Санкт-Петербурге.
Всю четверть века "Орлятами" руководит Людмила Дробышевская. Новые воспитанники у нее появляются каждые шесть-семь лет.