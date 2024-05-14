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19:00, 14 мая 2024 года Хор мальчиков и юношей "Орлята" отметил юбилей большим концертом Ему исполнилось 25 лет.







Хор мальчиков и юношей "Орлята" отметил 25-летний юбилей большим концертом. За годы своего существования коллектив добился выступлений во всех крупных музыкальных мероприятиях Орловщины и регулярных представлений на лучших сценических площадках России.



Одним из последних крупных успехов коллектива стала премия "Артис-2023", которую коллектив завоевал на престижном конкурсе в Санкт-Петербурге.



Всю четверть века "Орлятами" руководит Людмила Дробышевская. Новые воспитанники у нее появляются каждые шесть-семь лет.





Эва Стасюлевич



