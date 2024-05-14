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17:45, 14 мая 2024 года Двум педагогам из Орла объявлена благодарность от Владимира Путина Ею отмечены Тамара Гелла и Евгений Кружков.







Владимир Путин объявил благодарность президента Российской Федерации заведующей кафедрой всеобщей истории и регионоведения Орловского госуниверситета Тамаре Гелле.



Благодарность объявлена за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.



Свою преподавательскую деятельность Тамара Гелла начинала более 40 лет назад – сначала учителем в Мезенской средней школе, потом ассистентом кафедры истории в Орловском государственном университете. Уже более 20 лет она заведует кафедрой истории и религиоведения, возглавляет научную школу и готовит аспирантов/



Также за заслуги в сфере образования благодарностью главы государства отмечен преподаватель-организатор Орловского реставрационно-строительного техникума Евгений Кружков.

Евгений Кружков, преподаватель Орловского реставрационного техникума: "Я первый волонтер в Орловской области, который уехал в Мариуполь в марте 2022-го года. Первый педагог, в Орловской области, который ушел добровольцем на СВО".





Екатерина Габова



