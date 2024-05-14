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15:30, 14 мая 2024 года

Жильцы дома в Орле добиваются возмещения ущерба из-за скачка электричества

У них сгорели почти все электроприборы.



Жильцы дома №12/3 по улице Карачевской в Орле добиваются возмещения ущерба из-за скачка электричества. У них сгорели почти все электроприборы.

Жильцы обратились в управляющую компанию. Свет в дом вернули, но акт осмотра на месте не составили. ГТРК "Орел" объяснили, что сделать это можно в течение трех дней.
Алексей Ерохин, директор управляющей компании: "Все обратившиеся граждане с поврежденным имуществом напишут заявление, обратятся к нам в управляющую компанию. Рассмотрим в индивидуальном порядке ремонт, а если невозможен ремонт, то возмещение утраченного имущества".
Это не все жалобы собственников к УК. Они недовольны уборкой двора и строительным мусором в подвале, оставшимся после капремонта. В управляющей компании считают, что строительного мусора в подвале нет – это имущество граждан, а значит права изъятия нет.


Владимир Маряшин
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