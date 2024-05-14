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14:30, 14 мая 2024 года Колхозный мост в Орле ремонтируют 70 человек Также задействовано 11 единиц техники.



Фото: соцсети Юрия Парахина

Колхозный мост в Орле ремонтируют 70 человек и 11 единиц техники. Об этом рассказал мэр Юрий Парахин.



Специалистами "УПМК №22" завершена отсыпка площадки под канализационно-насосную станцию и конуса первой опоры. В ближайший месяц рабочие планируют выполнить бетонирование ростверка, приступить к устройству стоек и бетонированию ригеля крайних опор.



Напомним, что Колхозный мост планируют сдать в феврале 2025-го года. В апреле губернатор Андрей Клычков рассказал, что работы ведут с опережением графика.





