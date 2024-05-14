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13:58, 14 мая 2024 года Отопительный сезон в Орле продлят Батареи похолодеют с наступлением теплой погоды.





Отопительный сезон в Орле продлят. Об этом сайту "Вести-Орел" рассказали в пресс-службе мэрии.



Точной даты завершения подачи отопления нет. Батареи похолодеют с наступлением теплой погоды. Напомним, в указе о возобновлении отопительного сезона поставщикам тепловой энергии предписывалось временно возобновить ее подачу с 7 мая до 14 мая.



По законодательству отопительный сезон заканчивается, когда на протяжении пяти дней среднесуточная температура превышает 8 градусов тепла.



Ранее в Орле отложили отключение горячей воды, ранее запланированное с 14 по 23 мая.





