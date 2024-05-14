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16:30, 14 мая 2024 года Орловцев начали уведомлять об участии в ЕГЭ Экзамены будут сдавать более 3000 человек.





Участники ЕГЭ в Орловской области начали получать уведомления об участии в экзамене. Школьникам их вручат по месту учебы, а выпускникам прошлых лет — по месту регистрации на сдачу экзаменов.



Всего в 2024 году на ЕГЭ зарегистрировались 3005 человек. Русский язык по-прежнему остается самым массовым предметом, его планируют сдавать 96,4% участников.



Обществознание стало самым популярным предметом по выбору, а самым популярным иностранным языком для сдачи остается английский.



Напомним, что с этого года поменять выбранный предмет уже нельзя.





Евгения Коростелева



