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12:22, 14 мая 2024 года В Орле замглавврача наркодиспансера заподозрили в получении взятки Он отправлен под домашний арест.





Под домашний арест отправлен заместитель главного врача Орловского наркологического диспансера. Уголовное дело возбудили по материалам региональных управлений МВД и ФСБ.



Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, предварительно установлено, что мужчина получил от местного жителя 50 тысяч рублей за незаконное снятие его знакомого с диспансерного учета. Фигуранту предъявлено обвинение.



Расследование уголовного дела продолжается. Назначен комплекс следственных действий и судебные экспертизы.





