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11:00, 14 мая 2024 года

Орловский инфекционист рассказал о порядке маршрутизации юных пациентов

Заместитель главврача по инфекционной работе НКМЦ имени Круглой Иван Симаков объяснил, как правильно вести себя детям и родителям при подозрительных симптомах.



Инфекционные заболевания — самые распространенные среди людей. На Орловщине ежегодно регистрируются тысячи случаев таких заражений, а по отдельным болезням — десятки тысяч.

В связи с этим нужно иметь четкий план маршрутизации пациентов. О нем рассказал заместитель главного врача по инфекционной работе НКМЦ имени Круглой Иван Симаков. Первый уровень включает в себя амбулаторно-поликлинические учреждения, где могут исключить инфекционную природу болезни и направить к профильному специалисту. При очевидных признаках необходимости оказания экстренной медицинской помощи следует вызвать скорую. К таковым относятся высокая температура, судороги и так далее.
 
Как рассказал инфекционист, иногда родители приезжают в приемные отделения больниц не по адресу, где их направляют в другие места. Например, детей с инфекционными болезнями родители иногда привозят в приемное отделение на Октябрьской, хотя профильное находится на Лескова.

Нарушение правил маршрутизации при оказании помощи детям с инфекционными заболеваниями опасно. В результате можно подхватить вирус или бактерию, которой у малыша нет.
 
По словам Ивана Симакова, сейчас на Орловщине из инфекционных заболеваний регистрируются случаи свинки. По ней есть некоторый подъем заболеваемости.



Елена Литинская
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