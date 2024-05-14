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15:00, 14 мая 2024 года В Орле поздравили участника Парада Победы на Красной площади Александр Максимович Ширшов имеет множество боевых наград.



Фото: архив

В Орле с Днем Победы поздравили прославленного ветерана Александра Максимовича Ширшова. В гости к фронтовику приехала начальник теруправления по Заводскому району Маргарита Деркач, сообщили в пресс-службе орловской мэрии.



Александр Максимович родился 16 августа 1923 года. Когда началась война, его отправили в Саратовскую область. Там он учился рыть окопы, выставлять заграждения. Затем поступил в Могилевское пехотное училище, откуда в звании старшего сержанта отправился под Сталинград в составе 212-й стрелковой дивизии.



Первое ранение Александр Ширшов получил в бедро от осколка мины. Осколок не стали извлекать, рана зажила, и через два месяца бойца снова отправили на фронт.



Ширшов - участник первого Парада Победы. Демобилизовался Герой только в 1957 году. Ветеран имеет множество наград, среди которых медали "За отвагу", "За оборону Сталинграда", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За победу над Японией".





