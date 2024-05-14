Главная » Новости



13:00, 14 мая 2024 года В Мценске для воспитанников центра "Теплый дом" организовали игру в лазертаг Посоревноваться ребятам предложило региональное отделение ДОСААФ России.







В Мценске для воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Теплый дом», организовали игру в лазертаг. Посоревноваться ребятам предложило региональное отделение ДОСААФ России, которое ставит своей задачей патриотическое воспитание молодежи. Алексей Петрыкин, председатель регионального отделения ДОСААФ России: "С помощью игры такой узнают, как вести себя на поле боя, как прикрывать товарища, как перемещаться, чтобы не быть раненым". Ранее для воспитанников центра организовали погружение с аквалангом. Перед этим ребята познакомились со спецоборудованием, прошли инструктаж, узнали о языке жестов дайверов.





Юлия Опанасюк



