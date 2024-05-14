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10:30, 14 мая 2024 года В Орловскую область завезли инкубационные яйца из стран Евросоюза Это первая подобная поставка из-за границы.





Инкубационные яйца из трех стран Европейского союза завезли на территорию Орловской области. Ливенское предприятие закупило 1,3 миллиона инкубационных яиц кур-бройлеров.

Яйца привезены из Чешской Республики, Словакии и Испании. Ввоз контролировался специалистами Россельхознадзора. Они проверили сопроводительные документы и разрешили поставку.

Как отметили в ведомстве, ранее инкубационные куриные яйца на Орловщину из-за рубежа не поступали.





Анна Вайсергисер



