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9:30, 14 мая 2024 года В Орле ищут подрядчика по содержанию городских пляжей С 1 июня начнется купальный сезон.





В Орле ищут подрядчика по содержанию городских пляжей в районе городского парка культуры и отдыха и на озере Светлая жизнь. Тендер размещен на Госзакупках, заказчиком стала мэрия Орла.



Начальная цена соглашения составляет 850 тысяч рублей. Заявок от потенциальных подрядчиков ждут по 20 мая. Услуги включают изготовление, закупку, ремонт, покраску и монтаж и демонтаж оборудования для пляжей, скашивание травы вдоль береговой линии.



Купальный сезон в Орле продлится с 1 июня по 31 августа.





