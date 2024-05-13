Орловская область готова оказать поддержку белгородцам
В том числе тем, кто вынужден переселяться.
Фото: архив "Вестей"
Орловский регион готов помочь тем жителям Белгорода, кому нужна помощь. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 13 мая.
– Соседи, держитесь. Мы направили туда свои предложения. Сегодня работали представители Белгорода в Орловской области, мы выстраиваем отношения для того, чтобы поддержать тех людей, кто живет в Белгороде, и тех, кто вынужден переселяться, - сказал губернатор.
В результате атаки киевского режима в Белгороде 12 мая погибли 19 человек. Напомним, что 13 мая Орловская область доставила в Белгородскую две машины с гуманитарным грузом.