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20:40, 13 мая 2024 года

Орловская область готова оказать поддержку белгородцам

В том числе тем, кто вынужден переселяться.

Фото: архив "Вестей"

Орловский регион готов помочь тем жителям Белгорода, кому нужна помощь. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 13 мая.

Соседи, держитесь. Мы направили туда свои предложения. Сегодня работали представители Белгорода в Орловской области, мы выстраиваем отношения для того, чтобы поддержать тех людей, кто живет в Белгороде, и тех, кто вынужден переселяться, - сказал губернатор.

В результате атаки киевского режима в Белгороде 12 мая погибли 19 человек. Напомним, что 13 мая Орловская область доставила в Белгородскую две машины с гуманитарным грузом. 

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Сергей Силаев
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