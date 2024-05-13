Главная » Новости



20:40, 13 мая 2024 года Орловская область готова оказать поддержку белгородцам В том числе тем, кто вынужден переселяться.



Фото: архив "Вестей"

Орловский регион готов помочь тем жителям Белгорода, кому нужна помощь. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 13 мая.



– Соседи, держитесь. Мы направили туда свои предложения. Сегодня работали представители Белгорода в Орловской области, мы выстраиваем отношения для того, чтобы поддержать тех людей, кто живет в Белгороде, и тех, кто вынужден переселяться, - сказал губернатор.



В результате атаки киевского режима в Белгороде 12 мая погибли 19 человек. Напомним, что 13 мая Орловская область доставила в Белгородскую две машины с гуманитарным грузом.



ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:



Орловские волонтеры доставили на Белгородчину две машины с гуманитарным грузом









Сергей Силаев



