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17:16, 13 мая 2024 года

Бывшего зама мэра Орла Минкина будут судить за упавшую на подростка сосульку

Олега Минкина обвиняют в халатности.


Видео: СУ СК РФ по Орловской области

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя мэра города Орла Олега Минкина, обвиняемого в халатности ч.2 ст 293 УК РФ.

Как установило следствие, в Орле не определили управляющую компанию для многоквартирного дома №3 по улице Гостиной. Работы по содержанию дома не проводились, что привело к падению сосулек с крыши зимой. В результате чего 18 февраля 2023 года на голову 16-летнего жителя Кромского района упала ледяная глыба.

Предварительное следствие завершено. Олег Минкин вину не признал. Дело следователи направили в суд.

Напомним, подросток получил тяжелые травмы, суд постановил в январе 2023 года взыскать три миллиона рублей в пользу семьи кромчанина. В конце ноября 2023 года мэрия Орла выплатила три миллиона семье парня, покалеченного сосулькой.

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Сергей Силаев
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