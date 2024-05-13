Бывшего зама мэра Орла Минкина будут судить за упавшую на подростка сосульку
Олега Минкина обвиняют в халатности.
Видео: СУ СК РФ по Орловской области
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя мэра города Орла Олега Минкина, обвиняемого в халатности ч.2 ст 293 УК РФ.
Как установило следствие, в Орле не определили управляющую компанию для многоквартирного дома №3 по улице Гостиной. Работы по содержанию дома не проводились, что привело к падению сосулек с крыши зимой. В результате чего 18 февраля 2023 года на голову 16-летнего жителя Кромского района упала ледяная глыба.
Предварительное следствие завершено. Олег Минкин вину не признал. Дело следователи направили в суд.
Напомним, подросток получил тяжелые травмы, суд постановилв январе 2023 года взыскать три миллиона рублей в пользу семьи кромчанина. В конце ноября 2023 года мэрия Орла выплатилатри миллиона семье парня, покалеченного сосулькой.