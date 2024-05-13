Главная » Новости



16:42, 13 мая 2024 года В Орле Дворянку пообещали сдать к 5 августа Такие сроки озвучил подрядчик.



Фото: соцсети Михаила Вдовина

Сроки сдачи Дворянки в Орле снова перенесли. Подрядчик 13 мая заявил, что работы завершат к 5 августа.



Вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин проконтролировал ход работ по благоустройству сквера. По его словам, основная часть работ выполнена большая часть плитки уложена вдоль набережной, рабочие готовятся укладывать асфальт, завершаются работы по установке лестницы.



На ротонде появились трещины, которые, по словам Вдовина, не влияют на несущую часть. Строители должны решить проблему в течение недели.



– Строители обещают в течение недели эту проблему решить, с их слов, такое больше не произойдет. Повторю, что это не несущие колонны, а облицовочные элементы, - уточнил зампред облсовета.



Сроки сдачи объекта снова были перенесены - на 5 августа. За ходом благоустройства будет следить попечительский совет.





Сергей Силаев



