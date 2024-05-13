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16:11, 13 мая 2024 года Сервис «Ростелеком Книги» подключили еще три тысячи брянцев и орловчан Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"





С начала года более трех тысяч пользователей из Брянской и Орловской областей выбрали сервис «Ростелеком Книги». Рост подключений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11%. Пик популярности ресурса пришелся на весенние месяцы: в марте-апреле число новых клиентов удвоилось в сравнении с январем-февралем.



«Ростелеком Книги» — совместный проект цифрового провайдера и крупнейшей в России онлайн-библиотеки «ЛитРес», где представлено более 245 000 электронных и 54 000 аудиокниг разных жанров.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «Книжный сервис от “Ростелекома” — идеальное решение для любой читающей семьи. Пользователям доступны несколько вариантов подписки, каждая из которых формируется в соответствии с предпочтениями абонента. Например, можно выбрать только аудиокниги или ограничиться исключительно художественной литературой. Есть и пакет “Всё включено”, стоимость которого, кстати, сопоставима с ценой одного бумажного издания. К аккаунту можно подключить до пяти устройств, чтобы каждый в семье мог читать что-то свое». Марина Шишкина, подписчик сервиса «Ростелеком Книги» из Орла: «Книги — моя страсть с детства. Всегда следила за новинками, но в последние годы приобретение бумажных изданий стало очень дорогим удовольствием. Поэтому решила воспользоваться цифровой библиотекой. Подключила “Ростелеком Книги”, выбрала “Всё включено” и теперь могу читать что угодно, когда угодно, где угодно. Скачала необходимую программу на смартфон и планшет. К слову, у “читалки” очень удобный интерфейс, можно делать закладки, выделять понравившиеся фрагменты цветом». Сервис «Ростелеком Книги» можно подключить в личном кабинете на сайте провайдера, перейдя на страницу услуги «Домашний интернет» и следуя подсказкам системы, а также скачав мобильное приложение “ЛитРес”.



Подробную информацию о сервисе и тарифах можно узнать на

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Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании, которое действует на территории Брянской и Орловской областей.



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Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков (20,7 млн).



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



Реклама: ПАО "Ростелеком" Erid: F7NfYUJCUneLrX2HL6qCС начала года более трех тысяч пользователей из Брянской и Орловской областей выбрали сервис «Ростелеком Книги». Рост подключений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11%. Пик популярности ресурса пришелся на весенние месяцы: в марте-апреле число новых клиентов удвоилось в сравнении с январем-февралем.«Ростелеком Книги» — совместный проект цифрового провайдера и крупнейшей в России онлайн-библиотеки «ЛитРес», где представлено более 245 000 электронных и 54 000 аудиокниг разных жанров.Сервис «Ростелеком Книги» можно подключить в личном кабинете на сайте провайдера, перейдя на страницу услуги «Домашний интернет» и следуя подсказкам системы, а также скачав мобильное приложение “ЛитРес”.Подробную информацию о сервисе и тарифах можно узнать на сайте «Ростелекома».Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании, которое действует на территории Брянской и Орловской областей. ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков (20,7 млн).«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.Реклама: ПАО "Ростелеком"





