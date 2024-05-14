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8:00, 14 мая 2024 года В Орловском округе ищут подрядчика по отлову собак Сроки исполнения соглашения продлятся по 13 декабря.





В Орловском муниципальном округе ищут подрядчика для оказания услуг по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения договора продлится по 13 декабря 2024-го года включительно.



В перечне услуг значатся отлов животных, осмотр, маркировка, передача в приюты, транспортировка на прежние места обитания.



Начальная цена аукциона составляет больше 420 тысяч рублей. Заявок ждут по 31 мая. Напомним, что ранее аналогичный аукцион провели в Орле.



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