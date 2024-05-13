На орловских кладбищах появился лжесвященник, представляющийся священнослужителем Русской православной церкви. Орловцам он предлагает за деньги отслужить панихиду по умершим родственникам и может требовать перевод пожертвований на банковскую карту. Уже есть обманутые.
"На вид псевдосвященнику 40 лет. Он выглядит неряшливо, носит иерейский крест без облачения. Может быть одет в спортивный костюм, со скуфьей на голове", – сообщили в Орловской митрополии.
Орловцев просят сообщать в полицию о псевдосвященнике. Настоящие священнослужители никогда не ходят по погостам с предложением совершить панихиду или литию. Просьбы о богослужениях принимаются в храмах за добровольное пожертвование, напомнили в митрополии.