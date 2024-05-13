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12:04, 13 мая 2024 года В Орле перенесли отключение горячей воды Это связано с возобновлением отопительного сезона.





В связи с возобновлением отопительного сезона сроки проведения гидравлических испытаний магистральных и квартальных тепловых сетей в Орле перенесены на более поздний срок. Об этом сообщили в орловском филиале "Квадры".



Точные даты опрессовки теплосетей и ремонта ветхих участков трубопроводов компания сообщит позже.

"Обо всех изменениях в графике отключения горячей воды мы сообщим дополнительно", — добавили в "Квадре". Напомним, что ранее в "Квадре" сообщали, что из-за ежегодных гидравлических испытаний магистральных и квартальных теплосетей планировалось отключить горячую воду с 14 мая по 23 мая.





