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13:30, 13 мая 2024 года В Орловской области с начала года в ДТП с выездом на встречку погибли 10 человек В рамках профилактики орловская Госавтоинспекция проведет акцию.





В Орловской области с начала 2024-го года в ДТП с выездом на встречку погибли 10 человек, 58 пострадали. Всего зарегистрировано 24 таких аварии, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.



В рамках профилактики с 16 по 20 мая ведомство проведет акцию "Встречная полоса". Автоинспекторы напоминают, что за указанное нарушение предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в пять тысяч рублей либо лишение права управления транспортным средством на срок от четырех месяцев по полугода.





