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13:00, 13 мая 2024 года В Орле подвели итоги регионального конкурса имени Курнакова Всего было представлено 450 художественных работ и фотографий.







В Информационно-выставочном центре Орловской области прошло торжественное награждение победителей 28-го областного конкурса юных орловских художников "Славлю Родину свою!" имени Курнакова. В этом году конкурс был посвящен 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Победителем и обладателем Гран-при стал студент второго курса художественно-графического факультета Орловского государственного университета имени Тургенева Евгений Абдуллин. Его пейзаж жюри признало лучшим. Лауреаты конкурса и обладатель Гран-при получили дипломы и денежные вознаграждения от правительства Орловской области. Посмотреть работы участниковможно будет до 19 мая по адресу: город Орел, улица Салтыкова-Щедрина, 33.





Эва Стасюлевич



