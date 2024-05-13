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9:38, 13 мая 2024 года Больше 300 орловцев пострадали от укусов клещей Треть укушенных — дети.





С начала сезона активности клещей в Орловской области к медикам с укусами этих паукообразных обратился 321 человек, в том числе 105 детей.



Болезнь Лайма, он же иксодовый клещевой боррелиоз, подтвердилась у пяти взрослых. В этом году от клещей обработают 360 гектаров общественных территорий.



Исследовано 458 клещей, взятых из объектов внешней среды. 8,5% оказались заражены болезнью Лайма, еще в 4,1% клещей найден гранулоцитарный анаплазмоз человека.





