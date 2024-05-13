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9:09, 13 мая 2024 года В сгоревшем доме под Залегощью нашли тело мужчины Трагедия произошла в селе Золотарево.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В десятом часу вечера 11 мая в экстренные службы пришло сообщение о возгорании в жилом доме в селе Золотарево Залегощенского района Орловской области.



Как рассказали в главном управлении МЧС по региону, к приезду пожарных здание уже полностью полыхало, частично обрушилась кровля. Огонь грозил распространиться на соседний жилой дом, но его удалось сдержать.



Уже ночью спасатели нашли внутри тело мужчины 1967 года рождения. Возможной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.





