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9:00, 13 мая 2024 года В Орле заключили новый контракт на отлов бездомных собак Соглашение будет действовать почти до конца года.





Орловская "Спецавтобаза" провела открытый конкурс по оказанию услуг по обращению с животными без владельцев. Согласно контракту, услуги оказываются по 11 октября 2024 года, а в части содержания в приюте для животных собак, в том числе покусавших людей или животных, по 20 ноября включительно.



В перечень услуг входят осмотр кинологом, отлов, маркирование животного, стерилизация, содержание в приюте, транспортировка животного без владельцев на прежние места его обитания, эвтаназия животного при наличии тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы.



Начальная цена, установленная в конкурсе, составила более 1,2 миллиона рублей.









