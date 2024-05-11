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17:58, 11 мая 2024 года

В Орле хулиганы в трамвае распылили перцовый баллончик мужчине в лицо

Полиция уже разбирается в случившемся.


В Орле 11 мая случилось ЧП в трамвае. Хулиганы распылили перцовый баллончик в ванончике прямо в лицо пассажиру.

Все произошло на конечной остановке у ТМК "Гринн". По свидетельствам очевидцев, распылили баллончик представители этнической группы, никакого повода для его применения не было, молодой человек, которому досталось, никого не трогал. На видео видно, что выходка позабавила хулиганов. Покидать вагон после происшествия они не торопились.

Как стало известно редакции сайта "Вести-Орел", пострадавший подал заявление в полицию.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщила Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области.



Ольга СУПОНЕВА
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