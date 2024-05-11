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16:42, 11 мая 2024 года Зюганов пообщался с орловцами Лидер КПРФ побывал на исторической Родине.



Фото: Мария Семак

Геннадий Зюганов побывал на малой Родине – в селе Мымрино Знаменского района. Его двухдневный визит продолжается.



Почетный гражданин Орла пообщался с земляками и сделал с ними несколько фото. Также Зюганов посетил дом, где когда-то жил. Впереди в программе визита еще несколько мероприятий.



Ранее Геннадий Зюганов прогулялся по парку Победы Орла и возложил цветы к мемориалу в Мымрино.





Сергей Силаев



