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13:07, 11 мая 2024 года Геннадий Зюганов посетил парк Победы в Орле Глава ЦК КПРФ продолжает свой двухдневный визит.





Фото: Мария Семак

Продолжается двухдневный визит в Орловскую область главы ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Он отправился в пешую прогулку по облцентру.



В числе локаций, которые посетил политик, недавно отреставрированный парк Победы. Также к посещению планируется Детский парк, сквер Семьи и новый фонтан, на стрелке Оки и Орлика. Сопровождают гостя губернатор Орловской области Андрей Клычков и сенатор Василий Иконников.





Затем Геннадий Зюганов отправится на свою малую родину, в село Мымрино Знаменского района.



Глава ЦК КПРФ пробудет в родном регионе два дня. Он также пообщается с жителями, примет участие в ряде мероприятий.





Ольга СУПОНЕВА



