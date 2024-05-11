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13:00, 11 мая 2024 года В Мценске собака провалилась в яму в заброшенном доме Вызволять бедолагу из беды пришлось пожарным.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области спасатели вновь пришли на помощь животному. В городе Мценске собака провалилась в яму в заброшенном строении, пожарные вызволили животное из беды.



Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, за помощью обратились очевидцы, заметившие, что собака в беде. Пожарные прибыли на улицу Зушинскую. Здесь они с помощью лестницы вытащили животное из глубокой ямы.





Ольга СУПОНЕВА



