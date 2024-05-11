В Мценске собака провалилась в яму в заброшенном доме
Вызволять бедолагу из беды пришлось пожарным.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В Орловской области спасатели вновь пришли на помощь животному. В городе Мценске собака провалилась в яму в заброшенном строении, пожарные вызволили животное из беды.
Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, за помощью обратились очевидцы, заметившие, что собака в беде. Пожарные прибыли на улицу Зушинскую. Здесь они с помощью лестницы вытащили животное из глубокой ямы.