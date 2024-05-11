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12:30, 11 мая 2024 года Орловцы расскажут россиянам о Судбищенской битве Экскурс проведут сотрудники краеведческого музея.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Образовательная площадка будет работать на выставке "Россия" ВДНХ 21 и 22 мая. Послушать про Судбищенскую битву можно будет с 10.00 до 20.00. Гости ознакомятся с основными этапами русско-крымского противостояния, а на выставке "Военное дело русской армии середины XVI века" представят реконструкции предметов сражения и вооружения армий.



В 11.00, 15.00 и 19.00 орловцы организуют настольную игру "Судбищенская сторожа". А в 12.00, 14.00 и 18.00 желающие изготовят тематический коллаж. В основу сувенира войдут рисунки из видео про сражение, рассказали в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



